09.06.2019 11:08
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Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden Mehmet Hamdi A. yönetimindeki 06 MGN 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Basri T. idaresindeki 41 AAF 317 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada sürücü Mehmet Hamdi A. ile otomobilde bulunan Yusuf Kahya, Fahriye Kahya ve Ayşegül Arısoy yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Bolu, Mudurnu, Güncel