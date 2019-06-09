Otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan
istikametine giden Mehmet Hamdi
A. yönetimindeki 06 MGN 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Basri
T. idaresindeki 41 AAF 317 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada sürücü Mehmet Hamdi A. ile otomobilde bulunan Yusuf Kahya, Fahriye Kahya ve Ayşegül Arısoy yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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