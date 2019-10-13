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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

13.10.2019 00:07
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Musa G'nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek - Viranşehir karayolu 30. kilometresinde Ali Türkmenoğlu hakimiyetindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada Ali Türkmenoğlu ile otomobilde bulunan Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken Ali Türkmenoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Türkmenoğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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