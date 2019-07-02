02.07.2019 19:55
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Barış Keyvan yönetimindeki 19 AAU 520 plakalı otomobil ile Mustafa Taştemur yönetimindeki 66 DL 684 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Baskış yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, Güncel

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