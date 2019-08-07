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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07.08.2019 16:14 Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eleştirt Karayolları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Cemil Öztürk yönetimindeki 04 AV 076 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ferhat Biçkin yönetimindeki 13 DC 219 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - AĞRI

Ağrı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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