Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi.
14.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:44
Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile traktörün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 2. km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazif K. sevk ve idaresindeki 39 SC 340 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hüsnü Ç. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Nazif K. ve araçtaki diğer 2 kişi ile traktör sürücüsü Hüsnü Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Traktör ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline Büyükşehir İtfaiye ve Emniyet Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan Trafik Şube ekipleri, yolda trafik akışının devamını sağladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaza, akşam saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolu 2. km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazif K. sevk ve idaresindeki 39 SC 340 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hüsnü Ç. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Nazif K. ve araçtaki diğer 2 kişi ile traktör sürücüsü Hüsnü Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Traktör ve araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline Büyükşehir İtfaiye ve Emniyet Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan Trafik Şube ekipleri, yolda trafik akışının devamını sağladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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