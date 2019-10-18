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Otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18.10.2019 22:50
Otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobil ve transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır Havalimanı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 BU 626 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada 21 AJ 907 plakalı transit ile çarpıştı. Çapmanın etkisi ile her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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