OTOMOBİL IRMAĞA DÜŞTÜ, MAHSUR KALAN İKİ KİŞİYİ BALIKÇI KURTARDI

SAMSUN'da ırmağa düşen otomobilin üzerine çıkan 2 kişi kayık yardımıyla kurtarıldı.

27.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 07:31
SAMSUN'da ırmağa düşen otomobilin üzerine çıkan 2 kişi kayık yardımıyla kurtarıldı. Otomobil ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından traktörle kıyıya çekilerek çıkarıldı.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. A.B. (46) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle Terme Çayı'nın denize döküldüğü kısımda suya düştü. Sürücü ve yanındaki S.O., kısmen suya batan otomobilin üzerine çıkarak yardım istedi. Sesleri duyan balıkçı Aşkın Şen, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdikten sonra otomobilin yanına kayıkla gelerek 2 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sürücü ve arkadaşı Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TRAKTÖRLE ÇEKİLDİ
Balıkçı Taha Aksu (17), suya dalarak otomobilin çeki demirine halat bağladı. İki kayıkla birden çekilmeye çalışılan otomobil, kayıkların yeterli gelmemesi üzerine sudan çıkarılamadı. Otomobil, başka bir mahalle sakini tarafından traktörle çekilerek yaklaşık 5 saat sonra kıyıya çıkarıldı. Kazayla ilgili Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
"TEKNEYLE ALDIM"
Balıkçı Aşkın Şen, "Ben kayığımın yanına gelmiştim. Bir bağırtı duyunca buraya geldim. Suya batmış aracın üstünde iki kişi oturuyorlardı. Ben tekneme alıp, ambulansa teslim ettim. Şu anda aracı ancak çıkarabildik. Ben kayığımla denedim ama olmadı. Şimdi arkadaş traktör getirdi. Onunla çıkarabildik" dedi. OTOMOBİL IRMAĞA DÜŞTÜ, MAHSUR KALAN İKİ KİŞİYİ BALIKÇI KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Terme Çayı, Jandarma, Terme, Güncel, Haber

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