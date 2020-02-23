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Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerine giren otomobilin sürücüsü Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi.

23.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:05Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü

ANTALYA'nın ilçesinde kontrolden çıkıp iş yerine giren otomobilin sürücüsü Yavuz Yılmaz (53) yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz yönetimindeki 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi. İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı görenler sağlık ekiplerine verdi.

Kazada ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yavuz Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada kaza, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, hızla gelerek iş yerine çarptığı görüldü.



Yavuz Yılmaz, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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