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Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

26.10.2019 12:25Otomobil işçi servisine çarptı: 6 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Akyazı ilçesi Kızılcıkorman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hendek istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan çıkarak karayolunda karşı yöne geçen işçi servisine çarptı. Çarpışma sonucu iki araçta toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

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