Haberler» Güncel» Haber

Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

09.08.2019 16:58 Otomobil ışıkta bekleyen kamyonun altına girdi: 4 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonun altına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alican Ar idaresindeki 34 ZU 4426 plakalı otomobil, Karacabey-Bursa kara yolunun Bakırköy Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yavuz'un kullandığı 16 DC 264 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren aracın büyük bölümü ezildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İbrahim Yavuz, Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:51   Başkan Sekmen'in ilçe turları devam ediyor
17:51   Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:51   Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı
17:51   Soner Çetin personeliyle bayramlaştı
17:50   Beykozlular, Karpuz Festivali ile karpuza doydu
17:50   Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bin 150 oldu (2)
17:50   COMMODITY – Oil prices rose on supply cut expectations