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Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan benzin alan kamyonun altına girdi.

07.08.2019 19:36 Otomobil, istasyondan benzin alan kamyonete çarptı: 1 yaralı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kontrolden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan benzin alan kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunda benzin almakta olan S.Y. idaresindeki 54 KR 568 plakalı tavuk yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Söğütlü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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