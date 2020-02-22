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Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde, 4 kişi yaralandı.

22.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:21Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilde, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Gökhan K. yönetimindeki 67 NE 867 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İstinat duvarına çarpan otomobilde sıkışan sürücü Gökhan K., AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gökhan K. ve beraberinde bulunan 3 arkadaşı, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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