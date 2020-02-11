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Otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:52Otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
KOCAELİ'nin ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz, ön tarafı hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Uğur Yılmaz, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


- Kartepekocaeli

Uğur Yılmaz, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA

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