Otomobil, istinat duvarından başka aracın üstüne uçtu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sitenin bahçesine araç uçtu.

İçerisinde sürücü bulunmayan otomobil, park halindeyken, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçtu. Otomobil, başka bir aracın üzerine düştü. Sabah gürültü üzerine uyanan site sakinleri, apartmanlarının bahçesinde otomobil görünce şaşkına döndü. Site sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Otomobil, kepçe yardımıyla istinat duvardan kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA