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Otomobil işyerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

08.08.2019 00:57
Otomobil işyerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Ardahan'ın Göle ilçesinde otomobilin şarküteri dükkanına girmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Aşçı idaresindeki 34 BYF 405 plakalı araç, Salimbey Mahallesi Oltu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak şarküteri dükkanına çarptı.
Vitrini kırarak işyerine giren aracın çarpması sonucu dükkan sahibi Yavuz Maden olay yerinde hayatını kaybetti. Maden'in cenazesi Göle Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Yaralanan sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Araç ise inceleme sonrası çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Ardahan, Göle, Güncel

Kaynak: AA

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