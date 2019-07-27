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Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı

Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çarptı.

27.07.2019 14:44
Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık bebek Nisanur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.
iddiaya göre, Gaziantep kent merkezi Ömer Halisdemir bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Ali Kemerligil idaresindeki 27 BBZ 47 otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık Nisanur bebek, Annesi Şemsey Kemerliğil, araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi edilen yaralılardan 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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