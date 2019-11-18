Haberler » Güncel » Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı - Haber

Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı.

18.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:29Otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

BURSA'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Bulut, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Siteler bölgesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Tuncer D. (27) yönetimindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a çarptı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan Bulut ambulansla  Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tuncer D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Orhangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:48 Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı
00:48 Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:46 Vatan caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:44 Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:56:28