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Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü Kaplama lastiği fırladığı için duran kamyona arkadan hızla gelen otomobil çarptı Kaplama lastiğin fırlaması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen...

13.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:26

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Kaplama lastiği fırladığı için duran kamyona arkadan hızla gelen otomobil çarptı

Kaplama lastiğin fırlaması ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yılmaz Aytan'ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonu seyir halindeyken arka lastiğinin kaplaması düştü. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü önce yavaşlayıp ardından durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen ve aynı istikamette seyir halinde olan Resul Akın'ın kullandığı 38 DP 763 plakalı otomobil hızla kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen dönen otomobil sürücüsü, sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti.

Sürücü Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Akın'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü

Manavgat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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