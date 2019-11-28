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Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ARTVİN'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Nuray Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

28.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:00Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ARTVİN'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Nuray Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hopa- karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Taner Yılmaz yönetimindeki 08 AAC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen F.A. yönetimindeki 08 K 5179 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücüler ile otomobildeki Nuray Şentürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurbay Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan tünel, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Borçka, Hopa, Güncel

Kaynak: DHA

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