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Otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

13.09.2019 12:43Otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı


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Kaynak: DHA

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