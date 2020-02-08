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Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

ESENYURT'ta otomobil ve kamyonet çarpıştı.

08.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:29Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

ESENYURT'ta otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında D-100 karayolunda meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden sürücü, 'taki bir AVM yakınlarında aracın hakimiyetini kaybetti. Yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen kamyonetle çarpıştı. Hızını alamayan otomobil sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen sürücüler ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken, ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola akan akaryakıt için kumlama ve temizlik çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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