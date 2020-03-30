Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, kamyona arkadan çarpıp, altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

30.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:32
Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de, kamyona arkadan çarpıp, altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammed Talha Çoban (28) yönetimindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Yarbaşı beldesi yakınlarında, Hasan K.'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, yaşamını yitirdi; Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kamyon sürücüsü Hasan K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Talha, Sabah, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Sason'da heyelan, 25 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber 12:20: Kayseri'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı - Haber 12:20: Matematik liginde dünya birincisi oldular - Haber 12:20: Kütahya'da yangına müdahale eden itfaiye eri elektrik akımına kapıldı - Haber 12:20: Bursa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber