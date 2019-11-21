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Otomobil kanala devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

21.11.2019 03:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 03:23
'nın ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kürşat Özoğul (42) idaresindeki 48 JB 719 plakalı otomobil, Adnan Bulvarı'nda refüjü aşarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra kanala devrildi.
Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Özoğul, itfaiye ekiplerince, otomobilden çıkarılarak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özoğul'un tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, kazada hurdaya dönen otomobil kanaldan vinç yardımıyla çıkarıldı.
Otomobil kanala devrildi: 1 yaralı

Menderes, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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