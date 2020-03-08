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Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil karşı şeride böyle geçti.

08.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:46
Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes bulvarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.
Alınan bilgilere göre kaza Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Adliye istikametinden Yeşil camiye doğru seyir halinde olan Serkan A idaresindeki 16 KAF 13 plakalı otomobil kavşağa hızlı girince arabanın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç kontrolden çıkararak karşı istikamete geçti. Bu sırada Yeşil Cami istikametinden gelen Ali S idaresindeki 16 KNG 65 plakalı otomobile çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürücü Serkan A yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen Serkan A idaresindeki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Otomobil karşı şeride böyle geçti...Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Menderes, İnegöl, 3. Sayfa
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