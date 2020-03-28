Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

28.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:32
Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale 'nin Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ters devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Akkoşan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. A. (33) idaresindeki 38 DG 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü C.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakeçili, Kırıkkale, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobil karşı şeride geçip ters devrildi: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:13: 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs intihardan zar zor vazgeçirildi - Haberler 17:13: Keşan'da eczanelerden 'Cam bölmeli' korona virüs önlemi - Haberler 17:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile video konferansta görüştü - Haberler 17:09: Video | Uzaktan eğitim nasıl işliyor, veliler ne düşünüyor? - Haberler 17:08: Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu 14:28: Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın - Haberler