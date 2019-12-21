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Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

21.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:25 Otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den İstanbul istikametine seyreden Ahmet Aslan yönetimindeki 17 AF 487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Yön tabelasına çarpan otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ahmet Aslan ve araçta bulunan Çiğdem Aslan yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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