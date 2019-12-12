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Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı

KAYSERİ'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki otomobile çarptı.

12.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:43Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı

KAYSERİ'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez ilçesi Karayolları köprülü kavşağında meydana geldi. Mustafa Açık yönetimindeki 38 ACM 460 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Burhanettin Sığırcı'nın kullandığı 38 NN 830 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Hasan Coşkuner, Mehmet Mert ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Burhanettin Sığırcı itfaiyenin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayı gören bir sürücü, "Yolların yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle bir araç karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Otomobil içinde bulunan sürücü itfaiyenin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Her iki araçta bulunan yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Yolların kaygan olduğu için sürücüler araç kullanırken lütfen dikkatli olsun" dedi.



Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA

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