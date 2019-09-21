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Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıTUNCELİ - Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

21.09.2019 15:41
Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
TUNCELİ - Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli- Pülümür Erzincan karayolu Ağlayan Kayalar mevkisinde bulunan 8. çığ tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ögey yönetimindeki 63 ET 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 UM 927 plakalı pikap ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil karşı yönden gelen pikap ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Pülümür, Tunceli, Yerel

Kaynak: İHA

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