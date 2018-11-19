Otomobil Kayaya Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ali Yoldaş yönetimindeki 02 AY 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman- Çelikhan
Karayolu Palanlı köyü yakınlarında kayaya çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ali Yoldaş ile otomobilde bulunan Mehmet Yoldaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Çelikhan,Adıyaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:17