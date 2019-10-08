Haberler » 3. Sayfa » Otomobil kayganlaşan yolda dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil kayganlaşan yolda dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı.

08.10.2019 14:40Otomobil kayganlaşan yolda dereye yuvarlandı: 3 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Buldan yönünden Sarıgöl istikametine seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 35 KA 8034 plakalı otomobil, Makas mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yolcu konumunda bulunan E.B., H.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Sarıgöl, Denizli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:37 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
19:12 Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı
19:08 Almanya'da bir ABD savaş uçağı düştü
18:59 Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını