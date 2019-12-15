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Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol kenarında toplanan kalabalığa bir otomobil daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

15.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:18Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı

'ta, kontrolden çıkan otomobil,önündeki otomobile çarptı. Hasarlı kazanın tutanağı tutulduğu sırada, başka bir otomobil de olay yerine daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

İLK KAZADA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kaza, gece saatlerinde, Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Tanıdır yönetimindeki 01 CTF 57 plakalı otomobil, Furkan Bozeli'nin kullandığı 46 DM 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobildekiler dışarı çıktı. Hasarlı kaza ile ilgili tutanak tutulduğu sırada Mustafa Bulut yönetimindeki 46 ABY 544 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce tutanak tutan sürücü ve yakınlarının arasına dalıp, ardından park halindeki 46 ND 129 plakalı otomobile çarparak durabildi

2. KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa B. ile Turgut S.T., Ahmet T., Mehmet A.Ö, Furkan B., Ahmet F.T., Fehmi M. ve Salih D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 8 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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