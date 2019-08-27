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Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı

ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı.

27.08.2019 15:30 Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı
ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı. Kontrolden çıkıp, ters dönen otomobildeki Kara, kazada yaralanmadı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde meydana geldi. Pazar yeri otoparkından yokuş inen Metin Kara yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ters döndü. Sürücü Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili 2 saat önce kiraladığını belirten Kara, kazanın dalgınlığı sonucu meydana geldiğini söyledi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Metin Kara, Güncel

Kaynak: DHA

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