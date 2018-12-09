Otomobil, Kömür Yüklü Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde, kömür yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün gece Malkara- Tekirdağ
karayolunun Yenice
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Bayraktar
, yönetimindeki CB 9498 MC Bulgaristan
plakalı otomobil, önünde giden kömür yüklü Recep İşcan'ın kullandığı 59 LE 451 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Bayraktar ile yanındaki arkadaşı Ahmet Ükünç araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Bayraktar ve Ükünç sağlık ekiplerince ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı duyan yaralıların yakınları olay yerine gelerek hurdaya dönen otomobil başında ağlayıp sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü Recep İşcan, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Tekirdağ Jandarma
Komutanlığına götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Tekirdağ
Malkara,Tekirdağ
09 Aralık 2018 Pazar 10:30