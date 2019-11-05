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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprüden Söğütlü Çayı'na uçtu.

05.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:06Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprüden Söğütlü Çayı'na uçtu. Hurda yığınına dönen otomobildeki anne oğul, ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, Söğütlü Çayı üzerindeki Şehit Ahmet Ece Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Caddesi'nden Esentepe Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Mutluhan Y.'nin (25) kullandığı 46 EJ 367 plakalı otomobil, köprü üzerine geldiğinde savruldu. Otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçaladıktan sonra yaklaşık 7 metre yüksekten Söğütlü Çayı'na uçtu. Ters dönerek çayın beton zeminine çakılan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada, otomobil sürücüsü Mutluhan Y. ile annesi Remziye Y. (49), yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralı anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri, köprü üzerinde ve çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Söğütlü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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