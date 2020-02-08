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Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralıTOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin köprüden İmbat Deresine uçması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:47
Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin köprüden İmbat Deresine uçması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza 01.30 sıralarında Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden Burak Söylemez (24) yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil virajı alamayarak ilçe otogarı önündeki köprüden İmbat Deresine uçtu. Sürücü ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24) takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Çevreden olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içindeki 3 genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla otomobil çevrilerek çıkartıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Burak Söylemez, Devlet Hastanesine sevk edildi.
Otomobil köprüden dereye uçtu: 3 yaralı

Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


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