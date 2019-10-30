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Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

30.10.2019 14:15
Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Anabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup ters devrilen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı, eşi Fatma Susamcı (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Otomobil, köprüden uçtu 3 yaralı

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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