Otomobil köprüden uçtu, yaralı elbirliğiyle kurtarıldı

Bingöl
'ün Solhan
ilçesinde köprüden dereye uçan araçta yaralanan 1 kişi ele ele yardımlaşılarak kurtarıldı.
Kaza, İlçeye bağlı Arakonak Beldesi yakınlarında D 300 karayollarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muş
'tan Bingöl istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 DM 6166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden dereye uçtu.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, karlı zemin nedeniyle vatandaşların sağlık ve jandarma ekiplerine destek vermesiyle el birliğiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. - BİNGÖL