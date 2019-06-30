30.06.2019 11:29
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Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı

Otomobil köprüye çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak köprüye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak köprüye çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Filyos istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Eren Y. (30) idaresindeki 34 RS 3273 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Çömlekçi Köprüsü'ne çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldıran yaralı sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobilde büyük hasar meydana geldi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Filyos , Zonguldak , Çaycuma , 3. Sayfa

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