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Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 40 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil koyun sürüsünün arasına daldı.

24.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:37
'nın ilçesinde otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 40 koyun telef oldu, 20 koyun da yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Nesip Baturalp, gündüz saatlerinde çiftlikten çıkıp kaybolan 70 küçükbaş hayvan sürüsünü akşam karanlığında bulup, çiftliğe götürdüğü sırada, koyun sürüsünü Şanlıurfa-Siverek karayolundan geçirmek istedi. Sürü yoldan geçtiği sırada Adnan Y. kontrolündeki 63 M 11274 plakalı otomobil koyun sürüsünün arasına daldı. Meydana gelen kazada 40 koyun telef olurken, 30 koyun da yaralandı. Kaza yapan araçta da hasar meydana geldi.
Kaza sonrası karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı, trafik polisi yeni kazaların olmaması için önlem alırken, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Telef olan koyunların yoldan çekilmesi sonrası, karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
Sürü sahibi Nesip Baturalp, "Gündüz saatlerinde çiftliğimizin kapsının açık kalmasından dolayı, koyunlarımız dışarı çıkıp kaybolmuştu. Saatlerdir koyunlarımızı arıyorduk, sonunda akşam saatlerinde bulduk, dedik karşıya geçirelim. Ben ışıkla selektör yaparak arabaları durdurmaya çalıştım, kardeşimde koyunları karşıya geçiriyordu. Bir araç duran araçların arasından hızlı bir şekilde gelip koyunlara çarptı. 70 koyundan 40 tanesi telef, 30'u da yaralandı" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Mevlüt Bayraktar/İHA)
Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 40 koyun telef oldu

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: İHA


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