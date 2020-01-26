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Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin kum yığınına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:58
'nin ilçesinde otomobilin kum yığınına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Kemal Arslan yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Gökçeyaka Mahallesi Başkacı mevkisinde yol kenarında bulunan kum yığınına çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Devrilen araçta sıkışan B.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralanan B.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil kum yığınına çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: AA


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