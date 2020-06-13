Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil kum yığınına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:40
Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köy Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köyünden Aksaray istikametine seyreden Süleyman Dokuyucu (45) idaresindeki 68 EE 115 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle yolun kenarında bulunan kum yığınını fark etmeyerek kum yığınına çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Serpil Nisan D. (1), Asya Dokuyucu (16) Serfinaz Dokuyucu (53) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, 3. Sayfa, Haber

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