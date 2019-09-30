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Otomobil levhaya çarpıp devrildi, 1 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uyarı levhasına çarpıp devrildi,1 kişi yaralandı.

30.09.2019 16:50Otomobil levhaya çarpıp devrildi, 1 yaralı
Elazığ'ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uyarı levhasına çarpıp devrildi,1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Maço Mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 34 FV 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yamaca vurarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Palu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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