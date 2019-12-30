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Otomobil menfez inşaatına uçtu

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.

30.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:40 Otomobil menfez inşaatına uçtu
Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil menfez inşaatına uçtu.
Kaza, Kargı-İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyreden Ö.B. yönetimindeki otomobil, Yeşilköy yakınlarında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan alana girdi. Sürücü yol üzerinde yapılan menfez çalışmasını fark edemeyince araç menfez çukuruna düştü. Kazadan sürücü Ö.B. yara alamadan kurtulurken, otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkartılabildi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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