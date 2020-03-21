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Otomobil MOBESE direğine çarptı: 4 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil MOBESE direğine çarparak ters döndü.

21.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:08
Otomobil MOBESE direğine çarptı: 4 yaralı
Karaman 'da kontrolden çıkan otomobil MOBESE direğine çarparak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.E. (18) yönetimindeki 06 DR 4403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra MOBESE direğine çarparak ters döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan G.E. (19), M.S. (19) ve B.D. (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Karaman, 3. Sayfa

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