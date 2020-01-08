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Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesi TEM yolunda, motor bölümünde yangın çıkan otomobil, alev topuna döndü.

08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:08 Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı

SAKARYA'nın ilçesi TEM yolunda, motor bölümünde yangın çıkan otomobil, alev topuna döndü. Araçtaki 3 kişi, son anda kendilerini dışarı atarken, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

Olay, dün gece, TEM yolunun Akyazı Topağaç mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Recep Akkaya'nın kullandığı 06 AYD 97 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın başladı. Aracı yol kenarına çeken Akkaya ve yanındaki ablası Hatice Bulut ile kız kardeşi Rafiye Akkaya, kendilerini dışarı attı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.Otomobili arkadaşından emanet aldığını söyleyen Recep Akkaya, "Kardeşim üşüdü. Kaloriferi açarak kardeşimi ısıtmak istedim. Bir süre sonra araçtan yanık kokusu gelmeye başladı sonra alev aldı. Aracı kenara çekip, aşağı indik. Biz indikten sonra yandı" dedi.



Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA

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