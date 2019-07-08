08.07.2019 21:26
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralıSİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesine Bağlı Karagöl Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesine Bağlı Karagöl Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Süleyman Karatay yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosiklete Barış Keklik yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan sürücü Barış Keklikve araçta bulunan Beril Zümra Keklik(1), Emir Talha Keklik (4), Bediha Keklik yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çevrede çorapçı Süleyman olarak tanınan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları kaza yerine akın etti. Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA
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