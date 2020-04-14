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Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

14.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:07
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 karayolu Beçi sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyretmekte olan Ferudun U.'nun (41) kullandığı plakasız motosikletle aynı istikamete gitmekte olan Vedat O.'nun kullandığı 81 ATT 339 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Ferudun U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Fahri Y. hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken cenazelerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, 3. Sayfa
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