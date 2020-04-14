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Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü Evden çıkması yasak olmasına rağmen motora binen yaşlı adam hayatını kaybetti Düzce'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

14.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:28
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Evden çıkması yasak olmasına rağmen motora binen yaşlı adam hayatını kaybetti
DÜZCE - Düzce 'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 karayolu Beçi sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyretmekte olan Ferudun U.'nun kullandığı plakasız motosikletle aynı istikamete gitmekte olan Vedat O.'nun kullandığı 81 ATT 339 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Ferudun U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Fahri Y. hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken cenazelerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce, 3. Sayfa
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