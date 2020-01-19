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Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı

Bayrampaşa'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı.

19.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:58Otomobil motosikletli sürücüye çarptı: 1 yaralı
'da yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın sonucunda yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletli yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis, motosiklete çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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