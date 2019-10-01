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Otomobil önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere, ardından önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

01.10.2019 12:26Otomobil önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere, ardından önünde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 11 UA 878 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Oktay (53), TOKİ rampasında viraja sert girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak refüje, ardından aynı istikamette seyir halinde bulunan Gökhan Aksoy (30) yönetimindeki 06 BKM 520 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Osman Oktay kafasından yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun çekilen filmler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Bilecik-Bozüyük karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kullanılmaz hale gelen 11 UA 878 plakalı otomobilin çekici yardımı ile çekilmesiyle trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Osman Oktay, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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